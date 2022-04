Na ruim twee jaar krijgt Hervormde Kerk Giessen eindelijk weer een predikant

GIESSEN • Ds. C. Hoek wordt predikant in de hervormde gemeente in Giessen. De gemeente was ruim twee jaar vacant maar heeft in dominee Hoek een nieuwe predikant gevonden, die samen met zijn vrouw en twee kinderen de pastorie weer bewonen.

Het gezin heeft van de gemeente Bedum/Onderdendam in Groningen afscheid genomen, om nu in het Brabantse Giessen te gaan wonen en werken. Het was geen gemakkelijke opgave voor de beroepingscommissie om tijdens een pandemie de zoektocht naar een nieuwe predikant te beginnen. Gelukkig kon veel digitaal gedaan worden en is men blij een dominee te hebben gevonden die ruime ervaring heeft.

De gemeente kijkt uit naar een gezegende periode met de familie Hoek. Zondag 24 april wordt in de hervormde kerk in Giessen ds. Hoek bevestigd. De bevestigingsdienst is om 9.30 uur en de intrededienst om 14.30 uur.