Marianne Vos wordt gehuldigd tijdens Wielerfestival in Wijk en Aalburg

ALTENA • Wereldkampioene veldrijden Marianne Vos wordt zaterdagmiddag 30 april gehuldigd. De huldiging vindt plaats tijdens het Marianne Vos Wielerfestival in Wijk en Aalburg.

Marianne Vos is zaterdag 29 januari voor de achtste keer in haar carrière wereldkampioen veldrijden geworden. Dit gebeurde in het Amerikaanse Fayetteville. ‘Voor deze geweldige prestatie zet de gemeente de inwoonster van Babyloniënbroek graag in het zonnetje’, stelt gemeente Altena.

De huldiging vindt plaats tijdens het Marianne Vos Wielerfestival op zaterdag 30 april. Tijdens deze dag kunnen toerfietsers drie afstanden fietsen door de gemeente en kunnen kinderen fietsen met Marianne en haar vragen stellen tijdens een persconferentie. Na afloop van het programma, om 16.00 uur, vindt de huldiging plaats op het terrein voor d’Alburcht in Wijk en Aalburg. Alle inwoners van de gemeente zijn welkom.