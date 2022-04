‘Zwem-APK’ zorgt voor blije gezichten bij leerlingen uit Altena

ALTENA • Afgelopen weken hebben een aantal scholen uit Altena deelgenomen aan de Zwemchallenge Altena. Gedurende 4 á 5 weken gingen de leerlingen uit groep 5 en 6 van onder andere De Bolderik, uit Hank, en Henri Dunant, uit Wijk en Aalburg, naar zwembad de Kurenpolder of AquaAltena.

In de eerste les moesten de kinderen een survivalchallenge en funchallenge afleggen. Vervolgens kregen zij spelenderwijs enkele opfrislessen, om tot slot wederom de challenge af te leggen. Het doel van deze weken was om te checken of de kinderen nog zwemvaardig genoeg zijn om zich veilig door het water te bewegen. De reacties van betrokken scholen, zwembaden, kinderen en sportcoaches zijn positief. Het doel is om deze ‘zwem-APK’ jaarlijks terug te laten keren.

De wethouder heeft samen met een vertegenwoordiger van de zwembaden de certificaten uitgereikt aan de trotse kinderen van de scholen.