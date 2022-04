Kennismaken met visserij en scheepvaart rond de Biesbosch tijdens nieuw evenement

ALTENA • Voor de viering van 600 jaar Biesbosch hebben de Zuiderschippers van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig (LVBHB) op 16 en 17 april het evenement ‘Verdronken land, Herwonnen’ opgezet.

Al varend kunnen bezoekers kennismaken met de visserij en scheepvaart rond de Biesbosch door de eeuwen heen. Vanaf de haven in Drimmelen, Geertruidenberg en Hank varen bezoekers met onder andere de Terra Nova naar het hartje van de Biesbosch. Eenmaal aan wal krijgen de bezoekers een beeld van de visserij van vroeger, aangevuld met zalmschouwen, oude ambachten en attributen. Er liggen historische schepen afgemeerd, zoals de Res Nova van Petro Leeuwis. Hij heeft zijn schip geladen met rijshout. Op een ander historisch schip wordt een expositie gehouden over de broodcrossings aan het einde van de Tweede Wereldoorlog tussen Drimmelen en Hardinxveld.

Wie het evenement wil bezoeken kan online tickets kopen via deze website en een keuze maken tussen de drie opstapplaatsen Hank, Drimmelen of Geertruidenberg. Het is niet mogelijk om het evenement zelfstandig te bezoeken.