Ontdek de geschiedenis van Pasen tijdens paastocht in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Op zaterdag 16 april wordt er weer een paastocht georganiseerd door Wijk en Aalburg. Tijdens de tocht worden deelnemers meegenomen door de geschiedenis van Pasen.

De start van de tocht is op het plein voor Rehoboth (Grote Kerkstraat 30, Wijk en Aalburg), waar men gelijk een routeboekje en stempelkaart met een handig hulpje voor onderweg kan ophalen.

Op de route zijn pins te vinden met onder andere een afbeelding, opdracht of QR-code om een lied te beluisteren. Bij de laatste pin kan men zijn of haar stempelkaart inleveren en maak je kans om een leuke prijs te winnen. Ook is er op het plein voor Rehoboth een terrasje om een kopje koffie/thee/fris met iets lekkers te nuttigen en een kraampje waar stroopwafels worden verkocht. De opbrengst hiervan is bestemd voor Oekraïne.

Deelnemers worden geadviseerd om een pen en een telefoon met internet mee te nemen. Deelname is gratis.