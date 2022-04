Politie opnieuw met touringcar de weg op om telefoongebruik weggebruikers te verminderen

ALTENA • In 2022 rijdt er opnieuw een touringcar met agenten door Brabant en Zeeland, om weggebruikers te overtuigen hun smartphone met rust te laten in het verkeer. Vorig jaar betrapte de politie vanuit de touringcar al duizenden automobilisten met een telefoon in de hand tijdens het rijden.

Als agenten vanuit de bus een overtreding zien, neemt een ander politieteam in een kleinere auto het over en houden zij de overtreder aan. Het doel is om het aantal ongevallen door afleiding in het verkeer te verminderen en de wegen veiliger te maken.

De touringcar bleek vorig jaar voor de politie tijdens de controles een bijzonder effectief vervoersmiddel. Maar liefst 3511 bekeuringen werden uitgedeeld tijdens de veertien handhavingsdagen in Zeeland en Noord-Brabant, die tussen september en december 2021 gehouden werden. Hiervan waren 2707 bekeuringen voor het niet handsfree bellen en/of het vasthouden van de mobiele telefoon.

De handhavingsactie ‘Ogen op de weg’, met een touringcar én de MONO-cam, staat dit jaar op twintig verschillende dagen over het jaar verspreid gepland. De politie van Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant en de Provincies Zeeland en Noord-Brabant voeren deze actie gezamenlijk uit. ‘Wij gaan voor NUL verkeersslachtoffers in 2022. Dus de volgende keer dat je in de auto stapt, neem dan afstand van je telefoon en zorg ervoor dat niets je afleidt van je doel. Zo kan iedereen veilig van punt A naar punt B’, meldt de politie.