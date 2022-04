Johannes Passion in Woudrichem: uitgevoerd door koor en orkest van Collegium Altena

WOUDRICHEM • Voor mensen die niet gewend zijn aan lange klassieke werken is de Johannes Passion een uitkomst; het is een stuk korter dan de Matthäus Passion. De Johannes Passion van Bach volgt de tekst van het lijdensverhaal, volgens het evangelie van Johannes.

Het indrukwekkende werk wordt uitgevoerd op zaterdag 9 april in de Grote Kerk of Martinuskerk in Woudrichem door het koor en orkest van Collegium Altena, onder leiding van Maarten van der Bijl. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.collegiumaltena.nl en kosten voor volwassenen 27,50 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis komen en jongeren tot 18 jaar betalen 15 euro. Aanvang van de Johannes Passion in de Martinuskerk is om 20.00 uur.