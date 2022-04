Paassjoelen in Uitwijk: ‘Meer dan zestig prijzen voor zowel het sjoelen als de verloting’

UITWIJK • Het bestuur van Sjoelvereniging Altena is verheugd te melden dat men op donderdag 14 april, na twee jaar, weer gaat Paassjoelen voor het goede doel.

‘Dit jaar ondersteunen wij de jeugdactiviteiten van muziekvereniging Juliana uit Uitwijk. Onder andere de belangrijke muzieklessen voor de jeugd moeten ondersteund worden. Zeker nu na de coronaperiode. Zoals alle voorgaande edities belooft dit jaar zeker een gezellige sjoelavond te worden. Er zijn meer dan zestig prijzen voor zowel het sjoelen als de verloting. Het mooie van het Paassjoelen is dat iedereen kan winnen en ook iedereen vanaf 12 jaar mee mag doen’, laat het bestuur weten.

Het Paassjoelen vindt plaats in De Hoogt in Uitwijk en begint om 20.00 uur. De bijdrage voor het goede doel is 10 euro per persoon. Opgeven kan tot 12 april aanstaande via martinvink54@gmail.com of 06-24340780.