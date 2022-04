Heropeningsfeest in vernieuwd Teratina: ‘Die muren waren wit, nu hotelsjiek met goud’

EETHEN • Het bestuur van de Stichting Dorp Eethen is trots op haar vernieuwde dorpshuis Teratina. Dat is terecht. Bij het binnentreden valt gelijk de mooie nieuwe bar op. Ook de in donkerblauw geschilderde muren maken indruk. “Die muren waren eerst wit. Nu hotelsjiek met goud”, wijst penningmeester Arie Arendse met een glimlach.

Maar het is niet alleen binnen de muren een gedaantewisseling. Buiten is er ook veel werk verricht. Met dank aan de werkgroep Groen en Gevel. De werkgroep werd door de gemeente Altena uitgeroepen tot de eerste Groene Buurtkampioen van Altena. Dat betekende een financiële injectie en dat konden ze in Eethen goed gebruiken. “Met de geldelijke prijs zijn de ruimten rondom het gebouw verduurzaamd met plaats voor bomen, planten en wadi’s om regenwater op te vangen”, toont stichtingsvoorzitter Gerard Zwart tijdens een rondje langs het gebouw.

Ontmoetingsplaats

Het dorpshuis Teratina bestaat al sinds halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw. De naam Teratina duidt op het verre verleden van het dorp Eethen. Het is de oudste bekende naam van het grondgebied waarop het dorpshuis staat. Dorpshuis Teratina is een echte ontmoetingsplaats voor het bijna 900 inwoners tellend dorp. De laatste jaren liep het niet meer zo lekker. Er waren niet veel activiteiten en ook bestuurlijk daalde de animo. Op een gegeven ogenblik waren er nog maar een paar bestuursleden die leven in de brouwerij moesten houden.

Hulp van de dorpsraad

Er was hulp van de dorpsraad voor nodig om Teratina aan een nieuw leven te laten beginnen. Dorpsraadbestuurders Roy Goorden en Arie Arendse zetten er de schouders onder om oude tijden te doen herleven. “Er zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen en die zijn aan de slag gegaan”, legt Zwart uit. Zo kwam er onder meer een werkgroep keuken, een werkgroep groen en gevel, een werkgroep media en een werkgroep interieur. Piet Hobo werd tot projectleider gebombardeerd.

Gebouw voor iedereen

Na veel vergaderingen en heel veel noeste arbeid is het allemaal weer een plaatje en ook bestuurlijk staat het weer op de rails. “We hebben nu elf bestuursleden`”, onderstreept preses Zwart. Van Teratina kan elke Eethenaar gebruik maken, stelt penningmeester Arie Arendse nog maar eens.

“Het gebouw is er voor iedereen die wat te organiseren of te feesten heeft. Jong en oud kan er gebruik van maken. We houden het ook laagdrempelig”, aldus Arendse. “Bingo, eetprojecten, playbacken, kinderdisco of kinderspeelmiddag. Het kan van alles zijn.”

Wensenlijstje

Natuurlijk staat er nog meer op het wensenlijstje. Zo moet de keuken nog gerenoveerd worden en het aantrekken van een bevoegde beheerder heeft ook prioriteit. ”Nu moeten we telkens ontheffing aanvragen en met een professionele beheerder hoeft dat niet meer”, licht Arendse toe.

Heropeningsfeest

Het heropeningsfeest begint zaterdag om 14.00 uur. Alle inwoners zijn via een flyer uitgenodigd. Er is ook veel te doen in en rondom het dorpshuis. Eerst wordt trouwens de laatste boom in de ECO tuin geplant door wethouder Roland van Vugt. De oudste en jongste Eethenaar zullen samen om 15.00 uur de opening verrichten. Henk Branderhorst presenteert in vogelvlucht het ontstaan van het dorpshuis en de brandweer geeft een demonstratie waarbij ook de jeugd een rol zal hebben.

Muziek

De Genderense Erwtenpikkers zorgen voor een vrolijke noot. Om 19.30 uur zal wethouder Shah Sheikkariem de officiële opening voor zijn rekening nemen. Tot in de laatste uurtjes is er dan vervolgens muziek met Corné Music en een optreden van Marco Kommers.