Woerkums Literair Café bezint zich op oorlog en vrede: ‘Moeten vrouwen de wereld redden?’

WOUDRICHEM • Het Woerkums Literair Café bezint zich deze maand op oorlog en vrede. Moeten vrouwen de wereld redden? Tijd voor een onmogelijke revolutie? Filosoof/schrijver Joke Hermsen verzorgt de Diogenes Lezing op zondag 10 april in het katholieke kerkje aan de Vissersdijk, aanvang om 16.00 uur.

Waarover spreekt zij in Woudrichem? Oorlog en vrijheid. Met Hannah Arendt, Simone Weil & Rosa Luxemburg. Drie spraakmakende Joodse filosofes uit de 20e eeuw. Hoe dachten zij over oorlog en vrijheid? En in hoeverre kunnen hun inzichten en analyses helpen om de huidige crisis in Europa beter te doorgronden en te genezen? Ferd van Roode speelt klassiek. Entree kost 15 euro.

Op dinsdag 19 april spreekt de Vlaamse intellectueel David Van Reybrouck over zijn boek Revolusi. Dit monumentale boek gaat over de oorlog in Indonesië. Van Reybrouck heeft ideeën om de bestuurlijke oligarchie te doorbreken. En hij maakt zich grote zorgen over de klimaatcrisis. ‘De kolonisatie van de toekomst’, zo heette zijn Huizinga Lezing in de Pieterskerk te Leiden. Het interview wordt verzorgd door Gijsbert van der Beek. Entree is 15 euro.

Op vrijdag 22 april, is Volkskrant-journalist Fokke Obbema te gast. Hij schreef naar aanleiding van een hartstilstand de boeken ‘De zin van het leven’ en ‘Zinvol Leven’. Interview door Tineke Zaal–van der Steen en Wendy van Ooijen–van Breugel. Entree kost 15 euro.

Donateurs betalen 40 euro per seizoen en hebben vrij toegang. De bijeenkomsten op 19 en 22 april vangen aan om 20.30 uur in het Arsenaal, Kerkstraat 41 in Woudrichem. Meer informatie is te verkrijgen bij Janice Bakker–van As via woerkums-literaircafe@outlook.com.