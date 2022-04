Recreatieconcept van TopVast uit Wijk en Aalburg uitgeroepen tot ‘Best New Holiday Concept’

WIJK EN AALBURG • Maandagavond 21 maart stond Theater Amsterdam in het teken van de Entree Awards. Tijdens deze spetterende uitreiking is Cuber door Entree Awards uitgeroepen tot ‘Best New Holiday Concept’. In opdracht van Roompot en in samenwerking met Break Away B.V. heeft TopVast B.V. uit Wijk en Aalburg dit recreatieconcept ontwikkeld.

Robert de Graaf van TopVast B.V. kijkt tevreden terug op de succesvolle ontwikkeling en realisatie van Cuber. “We zijn heel trots op het eindresultaat en kijken uit naar het uitrollen van Cuber op nieuwe locaties.”

De suites zijn ontworpen om een volledige onderdompeling in de natuur te creëren. Of het nu gaat om douchen onder de hemel, slapen in een kingsize bed met een waanzinnig uitzicht, of onder het genot van een kopje koffie op het grote terras. Het stijlvolle donkere interieur minimaliseert de afleiding en laat je genieten van de omgeving.

Bij Cuber checken gasten in met hun smartphone, waarmee zij ook de lichten en de zonnewering bedienen. Cuber richt zich op millenials door enerzijds hun duale behoefte van vrijheid en privacy te beantwoorden versus alles binnen handbereik. Via de app kan de gast ook een ontbijt op bed bestellen of een lokale gids vragen voor een fietstocht over de Veluwe.

Het juryrapport

De achttien koppige jury vindt het concept uitstekend doorgevoerd en dat zit hem behalve de prachtige vormgeving ook in de moderne technologie. Cuber is vernieuwend, origineel, duurzaam en toekomstbestendig. “De app waarmee je de hele unit kunt bedienen is zeer vernieuwend wat betreft service. Je wordt gekoppeld aan een persoonlijke (lokale) gids, die er de hele tijd voor je is. Iemand die dit op afstand doet, maar heel dichtbij voelt. Cuber is een nieuw merk die de service van een designhotel combineert met de vrijheid van een vakantiehuis. De innovatieve suites en diensten van Cuber zijn zo ontworpen dat de gasten die er verblijven de omliggende natuur ten volle ervaren. “Deze ervaring in combinatie met de innovatieve elementen maakt het succes van Cuber”, aldus een trotse De Graaf.