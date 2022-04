Voorlopig geen Oekraïense vluchtelingen op campings, industrieterreinen of in units

ALTENA • De twee tijdelijke opvanglocaties in Altena voor Oekraïense vluchtelingen, het bedrijfspand van woningcorporatie Bazalt Wonen in Werkendam en de voormalige slaapwinkel Swart in Rijswijk, worden momenteel verbouwd. Dat laat het college weten. Hiernaast worden er nog andere potentiële locaties voor langdurige opvang in Altena geïnspecteerd.

‘De gemeente kiest voor gebouwen waar minimaal voor zes maanden huisvesting mogelijk is, in woonwijken en die voldoen aan de regelgeving. De gemeente gaat vooralsnog geen mensen plaatsen op campings, industrieterreinen of in units. Misschien dat deze uitgangspunten in de loop der tijd aangepast moeten worden’, meldt men in een raadsinformatiebrief.

Het college meldt verder dat er een projectleider is aangesteld voor het inrichten van de opvanglocaties en het coördineren van het aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk. Voor het inrichten van de twee tijdelijke opvanglocaties wordt door de projectleider samengewerkt met een aantal vrijwilligers, die een inventarislijst hebben opgesteld en bereid zijn om samen met de gemeente de inkoop hiervan te realiseren.

Voor het eerst zijn er ook cijfers bekendgemaakt over het aantal vluchtelingen die in de gemeente Altena zijn ingeschreven. Het ging op 1 april in totaal om 26 mannen en 39 vrouwen. 24 personen personen zijn tussen de 0 en 12 jaar oud, twee personen tussen de 13 en 17 jaar, twintig personen tussen de 18 en 39 jaar, twaalf personen tussen de 40 en 59 jaar en zeven personen zijn zestig jaar of ouder. In tien van de 21 kernen verblijven inmiddels vluchtelingen.

Passend onderwijs

Door het college wordt er tevens gekeken hoe er op korte termijn passend onderwijs kan plaatsvinden voor de kinderen. Het college wil in ieder geval een centrale onderwijslocatie realiseren in Werkendam en Rijswijk. Daarnaast wordt nog gekeken naar een derde en of vierde geschikte onderwijslocatie elders in Altena.