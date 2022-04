Stichting RTV Altena vraagt eenmalige extra financiële bijdrage van gemeente Altena

ALTENA • Stichting RTV Altena heeft bij de gemeente Altena een aanvraag ingediend voor een eenmalige extra financiële bijdrage. De redenen ervan zijn de gemaakte onkosten door de noodzakelijke verhuizing naar een locatie in Nieuwendijk en door het weggevallen van sponsorinkomsten als gevolg van de coronacrisis.

Stichting RTV Altena ontvangt een jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de Mediawet. In 2021 gaf de stichting bij de gemeente aan dat de jaarlijkse bijdrage vanuit de Mediawet ontoereikend is. Dit komt door de noodzakelijke verhuizing naar de nieuwe locatie in Nieuwendijk en de verbouwing ervan en de misgelopen sponsorinkomsten van de afgelopen twee jaar door de coronapandemie. ‘Stichting RTV Altena heeft de afgelopen twee jaar geen gebruik kunnen maken van gemeentelijke coronasteun middelen’, laat het college weten in een raadsinformatiebrief.

Voor een juiste besluitvorming van het college over de aanvraag is meer onderzoek nodig, meldt het college. Resultaten daarvan worden in het tweede kwartaal van 2022 bekendgemaakt. Om de aanvraag van de extra financiële bijdrage te kunnen onderbouwen, overhandigt de stichting de gemeente nog de jaarrekening en het jaarverslag van 2021. Tot aan de besluitvorming over de gevraagde financiële bijdrage hanteert de gemeente de eerder gemaakte afspraken met de stichting. ‘Deze houden in dat de gemeente de kosten vergoedt die de stichting maakt voor het uitvoeren van een gemeentelijke opdracht en die niet vallen onder de vaste jaarlijkse bekostiging.’