Altena verkent belangstelling voor het installeren van een kinderburgemeester

ALTENA • De gemeente Altena is samen met het onderwijs aan het verkennen of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderburgemeester. Hiermee geeft het college invulling aan een motie die in juli vorig jaar werd aangenomen.

Het college onderzoekt in samenwerking met het onderwijs of men ook een lesprogramma over de (lokale) democratie en/of het houden van een kindergemeenteraad kan realiseren. Dit werd in de voormalige gemeenten Woudrichem en Werkendam reeds gedaan.

Wanneer er voldoende belangstelling is, zal het college een raadsvoorstel voor het instellen van een kinderburgemeester aan de gemeenteraad aanbieden en hierin de mogelijkheden voor het lesprogramma en of de kindergemeenteraad meenemen. Op dit moment loopt het bureauonderzoek. Hiervoor vraagt de gemeente ook informatie en ervaringen op bij andere gemeenten, door vragenlijsten en gesprekken. Het college hoopt in het tweede kwartaal van 2022 een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden, zo valt te lezen in een raadsinformatiebrief.