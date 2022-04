Orchideeënkwekerij Andel trekt kort geding over huisvesting van arbeidsmigranten in

ANDEL • Orchideeënkwekerij Middenweg Agro BV heeft besloten het kort geding, dat was aangespannen tegen gemeente Altena, in te trekken. Dat maakt het college bekend in een raadsinformatiebrief.

De civielrechtelijke procedure was één van de juridische procedures die Middenweg Agro BV tegen de gemeente heeft aangespannen. ‘Middenweg Agro BV en de gemeente Altena zijn nog wel verwikkeld in enkele juridische procedures aangaande het publiekrechtelijk handelen’, laat het college weten.

Het conflict tussen de orchideeënkwekerij uit Andel en de gemeente Altena gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten om en bij het bedrijf. Het bedrijf wil een omgevingsvergunning van de gemeente, om de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij de orchideeënkwekerij te kunnen realiseren. Over dit plan ontstond vorig jaar in Andel nog commotie. Volgens veel inwoners was de komst van 274 arbeidsmigranten niet in verhouding tot het aantal inwoners van het dorp en de voorzieningen in Andel. Uiteindelijk behandelde de gemeente de vergunningaanvraag niet.

De gemeente liet daarnaast in februari weten dat er tijdelijke stop kwam op vergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan, voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit besluit werd door de gemeenteraad genomen om nieuwe beleidsregels op te kunnen stellen.

De orchideeënkwekerij zette, na een mislukte omgevingsdialoog, bezwaarprocedures in gang tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag van het bedrijf. Ook dagvaardde men de gemeente in een kort geding. Deze civielrechtelijke procedure is nu ingetrokken.