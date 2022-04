Uitbetaling energietoeslag nog niet op gang gebracht in Altena: Progressief Altena stelt vragen

ALTENA • Progressief Altena heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de uitbetaling van energietoeslag. Door de stijgende energiekosten komen steeds meer mensen in financiële problemen. Vooral de mensen die reeds alle eindjes aan elkaar moeten knopen hebben het lastig. Om deze mensen te helpen heeft het kabinet besloten om een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro te geven, aan alle mensen die moeten rondkomen van maximaal 120 procent van het minimuminkomen.

Omdat de situatie voor veel mensen nijpend is, hoeven gemeenten niet te wachten totdat de complete wetgeving is doorgevoerd. Gemeenten mogen ook voor de inwerkingtreding al overgaan tot betaling. Minister Carola Schouten heeft al toegezegd dat de kosten door het Rijk terugbetaald zullen worden aan de gemeenten. Volgens Progressief Altena wordt de urgentie benadrukt door de werkwijzen van de Rijksoverheid en verschillende omliggende gemeenten.

‘De fractie van Progressief Altena is dan ook verbaasd dat ze signalen krijgt van mensen die aanspraak maken op de energietoeslag, maar waaraan nog niet wordt uitbetaald. Ook krijgen deze mensen geen duidelijk antwoord als ze vragen wanneer de toeslag dan overgemaakt gaat worden’, laat de partij weten. Dit is voor Progressief Altena reden om schriftelijke vragen te stellen.

Zo wil men van het college weten of men voornemens is om iedereen die daar recht op heeft, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel de 800 euro energietoeslag te betalen. De partij wil ook van de gemeente weten wat men eraan gaat doen om zo snel mogelijk tot deze betaling over te gaan.

Het college wordt daarnaast gevraagd of de gemeente in ieder geval overweegt om naar de mensen die bij de gemeente bekend zijn, in verband met een bijstandsuitkering of gebruik maken van een minimaregeling, zo snel mogelijk automatisch de toeslag over te maken

Tot slot wil de partij weten wat het college eraan gaat doen om de groep mensen die recht hebben op deze tegemoetkoming, maar niet bij de gemeente bekend zijn, te benaderen.