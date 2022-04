Zorgen over financiële hervormingen geboortezorg: ‘Thuisbevallingen zullen verdwijnen’

ALTENA • Op vrijdag 1 april stapten ongeveer 200 verloskundigen uit het hele land op de fiets om hun verlostas op de stoep van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te zetten. Ze maken zich zorgen over de financiële hervormingen in de geboortezorg.

In 2017 startte het kabinet een experiment waarin alle organisaties die betrokken zijn bij de geboortezorg, dus de verloskundigen, de kraamzorg en de gynaecologen, in integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s) gingen samenwerken. Alle betrokken partijen kregen samen een vast bedrag voor de zorgverlening. Het doel van deze samenwerking was om de baby-sterfte, die sinds 2016 niet langer daalde en recent zelfs weer toenam, te verlagen.

Integrale bekostiging

Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, schreef op 21 maart 2022 in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het voornemen heeft om het experiment dat nu loopt, per 1 januari 2023 voor de hele geboortezorg te laten gelden. Dit betekent dat er een vast bedrag komt waarvan de gynaecoloog, verloskundige en kraamzorg betaald moeten worden. De zwangere krijgt als het ware een pakket aangeboden, met daarin een vaste samenwerking van verloskundigen, ziekenhuizen en kraamzorg.

Verloskundigen vinden de samenwerking met ziekenhuizen zeker waardevol, maar ze vinden niet dat die samenwerking als een geheel betaald moet worden. Ze zijn bang dat ze als kleinere verloskundigenpraktijken weinig in te brengen hebben bij de grotere organisaties en dat de ziekenhuizen al het geld naar zich toetrekken.

We hebben de verloskundigenpraktijken in het land van Heusden en Altena gevraagd hoe zij hierin staan. De praktijken geven aan dat zij bij voorkeur als regio een geluid laten horen en dat ze daarom niet afzonderlijk willen reageren op de ontwikkelingen. Voor een reactie verwijzen ze naar beroepsorganisatie KNOV.

Keuzevrijheid

Margretha van Riemsdijk van verloskundige praktijk de Toekomst in Geldermalsen vindt het wel belangrijk om haar stem te laten horen. “De zak met geld gaat alleen naar de partij die alle zorg kan inkopen. Dat zijn dus de ziekenhuizen, want als verloskundige mag ik bijvoorbeeld geen keizersnede uitvoeren. Wij werken veel met het ziekenhuis in Tiel samen, maar we hebben ook cliënten die in Gorinchem, Utrecht of Den Bosch willen bevallen. Ik kan me niet conformeren aan de regels van vier ziekenhuizen, dus dat betekent dat ik me als kleine praktijk maar bij een ziekenhuis kan aansluiten. De keuzevrijheid voor mijn cliënten valt dus weg.”

Buitenland

In het buitenland wordt er met lede ogen naar de ontwikkelingen in Nederland gekeken. “Ik verwacht dat de thuisbevallingen op den duur gaan verdwijnen als de zorg integraal wordt ingekocht”, zegt Van Riemsdijk. “Dat is immers goedkoper, want dan kun je een verloskundige in het ziekenhuis meerdere bevallingen tegelijk laten begeleiden. In het buitenland zijn veel thuisbevallingen al verdwenen en dat proberen ze daar nu terug te krijgen. Maar dat is vechten tegen de bierkaai. Wat je kwijt bent, krijg je het niet meer terug. We krijgen veel steun Engeland en Scandinavische landen, die hopen dat we ons systeem kunnen behouden. Het is fijn als vrouwen over twintig jaar nog steeds kunnen kiezen hoe en waar ze dat speciale moment in hun leven willen beleven.”



Op 12 april gaan verloskundigen uit het hele land opnieuw naar Den Haag. Dit keer willen ze een petitie, die inmiddels door meer dan 170.000 mensen is ondertekend, aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer. Het tekenen van de petitie kan op noodalarmgeboortezorg.nl.