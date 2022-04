Opbrengst benefietactie ‘Yoga voor Altena’ overgedragen aan Stichting Hospice Altena

ALTENA • De jaarlijkse benefietactie ‘Yoga voor Altena’ heeft dit jaar 1170 euro opgeleverd voor Stichting Hospice Altena.

Initiatiefneemster Janine Himpers is blij met het resultaat. “Er was een grote eensgezindheid onder de deelnemers aan de yogalessen om voor dit goede doel aan de slag te gaan en dat zien we ook terug in het eindresultaat. Nog niet eerder doneerden we met deze actie zo’n hoog bedrag”, aldus de eigenaresse van Stralen Yoga Centrum.

Het Hospice is afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en particulieren dus men is erg blij met deze geste. Ruben Kruithof (initiatiefnemer Hospice Altena) en Liesbeth Donken (Coördinator Fondsenwerving) namen de cheque dankbaar in ontvangst. De ontmoeting vond plaats op de mogelijk toekomstige locatie van het Hospice aan de Vlietstraat in Sleeuwijk. De voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. Het voorlopig bouwontwerp is klaar. Contacten met de gemeente met betrekking tot de bestemmingsaanvraag verlopen naar wens.

Ook worden er voorbereidingen getroffen voor het opzetten van de ‘Stichting vrienden van…’. Deze stichting gaat het Hospice structureel ondersteunen bij de exploitatie en is bedoeld voor financiering van bijzondere uitgaven. Denk hierbij aan activiteiten of middelen die de dienstverlening verbeteren en/of het comfort van de gasten kunnen verhogen. Ook als gasten de eigen bijdrage niet kunnen voldoen, kan de Stichting uitkomst bieden. Via de website www.hospice-altena.nl en via de nieuwsbrieven zijn de ontwikkelingen volgen.