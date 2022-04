Heusdens Mannenkoor houdt op te bestaan: ‘Terugloop van leden heeft koor de das omgedaan’

REGIO • Het Heusdens Mannenkoor houdt op te bestaan. Op 9 april neemt men afscheid van elkaar en van genodigden in de Open Hof in Heusden. Een terugloop van leden heeft het koor de das omgedaan en bovenal ligt de gemiddelde leeftijd van de zangers ver boven de 70 jaar.

Het koor werd opgericht in 1961 en bestond in 1990 uit ongeveer 75 leden; nu nog 21. Dirigent Hans van der Sterren heeft het koor ruim dertig jaar onder zijn hoede gehad; het was zijn koor. Pianiste Mariska Swinkels zorgde gedurende 29 jaar voor de begeleiding. ‘Als de oude muren van Heusden en de oude gebouwen waarbinnen het Heusdens Mannenkoor 60 jaar repeteerde en concerten gaf, ons nu nog konden laten meegenieten met de koorzang, wat zou dat geweldig zijn. Maar niets is zo vergankelijk als geluid, en ook het geluid dat de HMK-zangers voortbrachten’, laat het bestuur weten.

‘De uitvoeringen waren niet te overtreffen. Dat maakten al die jaren onze koorleden en hun publiek elk jaar enthousiast mee in heel Brabant. Optredens In de Catharijnekerk te Heusden en in de kerken en concertzalen in de omgeving: Waalwijk, Kaatsheuvel, de Moer, den Bosch, Vught en Drunen, maar natuurlijk ook in zorgcentra in de genoemde plaatsen zoals Sint-Antonius in Heusden waar tweemaal per jaar werd opgetreden en met de bewoners liederen werden gezongen. Bij de herdenking van de stadhuisramp in Heusden leverde het Heusdens Mannenkoor ieder jaar een bijdrage aan deze plechtigheid met hun koorzang. Met die oude gebouwen denken we dus aan genoemde kerk in Heusden, maar vooral aan De Open Hof in die plaats, waar op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur werd gerepeteerd en gekletst.’

Door de coronapandemie heeft het koor vanaf maart 2020 niet meer kunnen repeteren. ‘Met dankbaarheid kunnen we terugzien op de jaren dat we eensgezind onze beste krachten aan het Heusdens Mannenkoor mochten geven en met plezier hebben gezongen. Het Heusdens Mannekoor vaart weg op de zee van de tijd; de herinneringen blijven’, besluit het bestuur dankbaar.