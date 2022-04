Storing op waterproductiebedrijf in Genderen opgelost: Altena heeft weer water

ALTENA • Een stroomstoring op het waterproductiebedrijf van Brabant Water in Genderen is de oorzaak geweest van de tijdelijke droogte in Altena. Maandagmiddag rond 13.00 uur meldden de eerste inwoners van Altena, dat er geen water meer uit de kraan kwam.

Door de stroomstoring op het waterproductiebedrijf hadden alle dorpen in gemeente Altena tijdelijk minder of geen water. De storing werd rond 15.15 uur verholpen en de waterlevering is weer langzaam opgestart. Brabant Water waarschuwt voor bruin water dat uit de kraan kan komen, als gevolg van de storing. Bruin water ziet er niet fris uit, maar is niet schadelijk voor de gezondheid. Als tip geeft Brabant Water onder andere om de kranen in huis even dicht te houden. Na een half uur komt er, als het goed is, bijna geen bruin gekleurd water meer uit de leidingen.

Ook kan men de kraan die het dichtste bij de watermeter is open draaien en het water door laten lopen tot het weer helemaal helder is. Dit duurt meestal niet lang.