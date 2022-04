Altena zit zonder water: storing bij waterpompstation in Genderen de boosdoender

ALTENA • Door een storing bij het waterpompstation in Genderen zitten inwoners van de gemeente Altena momenteel zonder water.

Brabant Water meldt via Twitter dat men hoopt rond 16.15 uur maandagmiddag iedereen in Altena weer van (drink)water te kunnen voorzien. Via de website www.waterstoring.nl wordt men op de hoogte gehouden over de storing.