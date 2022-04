Nieuw Biesboschboek op komst: ‘De schilders van de Biesbosch’

ALTENA • Op 6 april verschijnt er weer een nieuw Biesboschboek: De schilders van de Biesbosch.

Ditmaal een kunstwerk in dubbel opzicht. In het boek, dat uitblinkt door zijn vormgeving en uitstraling, worden dé Biesbosch-schilders uit zowel de vorige eeuwen als uit het heden, door middel van hun meest aansprekende werk gepresenteerd. Samenstellers zijn Pieter Jorissen (onder meer bekend van Tussen Kunst & Kitsch) en auteur Wim van Wijk.

“Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie”, is een uitspraak van dichter Willem Kloos, die zonder meer van toepassing is op: ‘De schilders van de Biesbosch’. Immers, in tegenstelling tot de schilderkolonies, die in de tweede helft van de 19e eeuw elders in Nederland ontstonden, is de Biesbosch een plek waar de kunstenaar op zichzelf was aangewezen. En dat is nog steeds het geval. De tweehonderd werken in dit boek laten zien dat iedere kunstenaar de schoonheid van de wildernis, die Biesbosch heet op zijn eigen manier heeft beleefd en getracht heeft vast te leggen.

De schaatsenrijders bij Huis te Merwede, van Jan van Goyen (1596-1656) heeft als thema ontspanning, merkwaardig genoeg voor de 17e en 18e eeuw in de Biesbosch. In de 19e en 20e eeuw werden kunstenaars meer geïnspireerd door het landschap en de natuur. Daarvan getuigen in het boek de opgenomen werken van Marinus Reus (1865-1938), Elias Boonen (1860-1931), Bernard Koldeweij (1859-1898), Cor Noltee (1903-1967), Thomas van Heck (1910-2006) en Steef Wijnhoven (1898-1969). Ook hedendaagse kunstenaars zoals Henk van Dalen, Sjane de Haan en Rutger van Bruggen laten zich graag inspireren door de Biesbosch. In het boek laten Pieter Jorissen en Wim van Wijk de lezer meegenieten van de tweehonderd mooiste Biesboschwerken van genoemde en andere beeldend kunstenaars.

De schilders van de Biesbosch is een 240 pagina’s tellend kunstdruk-boek fullcolour, en met een hardcover. Het boek verschijnt op 6 april en kost 24,95 euro. Elke tiende inschrijver krijgt het boek gratis. Het boek verschijnt op 6 april aanstaande, maar is tot die tijd bij voorintekening te bestellen via de website: www.biesboschboek.nl.