Fantasea Divers Woudrichem viert 25-jarig jubileum: ‘Alle duikers mogen deelnemen’

WOUDRICHEM • Op 1 april vieren Loes Frings en haar man Bas van Kollenburg het 25-jarige bestaan van hun duikschool Fantasea Divers Woudrichem. Een gedenkwaardig moment voor de partners, die elkaar ooit ontmoetten bij de opleiding tot duikinstructeur. Op dat moment hadden Frings en Van Kollenburg zelf niet kunnen bevroeden dat ze ooit in Nederland een duikschool zouden starten.

“We zijn onafhankelijk van elkaar gestart met de duiksport”, vertelt Frings. “We startten beiden met de opleiding tot duikinstructeur met het idee, dat we daarna in het buitenland les zouden gaan geven. Dat is echter niet gelukt”, zegt ze lachend. “Het kwam eigenlijk niet meer op ons pad. We kregen een relatie, hebben toen een huis gekocht en zijn in Nederland gebleven. Als de kinderen uit huis zijn, zijn we echter nog steeds duikinstructeur en kunnen we alsnog overal les geven”, heeft ze de oorspronkelijke plannen nog altijd niet definitief in de ijskast gezet.

In plaats van lesgeven in het buitenland, richtten de twee 25 jaar geleden een duikschool in Woudrichem op. Dat werd een succes. Inmiddels hebben Frings en Van Kollenburg hun werkzaamheden verder uitgebreid en geven ze ook EHBO- en BHV-cursussen. “Deze cursussen geven we nu 14 jaar.” De verschillende werkzaamheden worden ook zo nu en dan gecombineerd. Frings en Van Kollenburg worden bijvoorbeeld ingehuurd als duikers/EHBO’ers tijdens evenementen die op of in het water gehouden worden, zoals langebaanwedstrijden, zeilwedstrijden en dancefeesten vlakbij water. “Dat zijn ook erg leuke en uitdagende dingen”, zegt Frings.

In het diepe gesprongen

25 jaar geleden sprongen Frings en Van Kollenburg in het spreekwoordelijke diepe. De twee gaven les op een duikschool in Tilburg en ontdekten daar dat ze ‘het organiseren’ ook erg leuk vonden. Toen ze hoorden dat dit niet mogelijk was op die duikschool, besloten ze voor zichzelf te beginnen. “We hebben niet gekeken of er vraag was naar een duikschool in de regio. De mensen die het willen leren komen toch overal en nergens vandaan”, deelt Frings haar ervaring.

En dat blijkt. De duikschool blijft aanmeldingen van geïnteresseerden ontvangen. De lessen die Frings en Van Kollenburg geven zijn bestemd voor hobbyduikers. “We geven op onze duikschool de PADI-opleiding. Dat is van de gelijknamige Amerikaanse organisatie. Wereldwijd wordt er door instructeurs volgens hun regels lesgegeven.” Beroepsmatige duikcursussen worden niet gegeven door Fantasea Divers Woudrichem. De lessen van de duikschool worden gegeven in groepjes van vier tot zes cursisten. “Het is fijn om met iets kleinere groepjes te werken, zodat we al onze aandacht goed aan hen kunnen besteden.” De zwembadlessen van de duikschool worden gegeven in zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk. Naast deze lessen volgen cursisten theorielessen en duiken ze in open water. Dit laatste wordt onder andere gedaan in de Zandwinplas in Drunen. Hier spelen de duikers spelletjes onder water en kan men vanaf een plateau kijken naar het leven onder de waterspiegel

Het leukste aan het geven van de cursussen, vindt Frings de groei die de cursisten doormaken in het duiken. “Dat geldt voor mijn man ook, denk ik”, zegt ze lachend. De cursussen worden vanaf eind april tot en met eind september gegeven. “Na september wordt het namelijk te koud voor de cursisten.”

Speciale actie

Om het 25-jarige jubileum te vieren wordt er op zaterdag 14 mei in zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk een speciale training gegeven. “Alle duikers die dat leuk vinden, mogen deelnemen aan deze training. Als cadeau zouden we dan graag een donatie willen vragen voor Ghost Diving. Dit is een speciale groep duikers die verdwaalde visnetten onder water verwijderd, waardoor vissen niet onnodig vast komen te zitten en sterven.”

Aanmelden voor deze training kan via de website van Fantasea Divers Woudrichem: www.fantasea.nl.