Winkelplein Nieuwendijk viert 25-jarig bestaan: speciale actieweek voor klanten

• Bij het winkelplein in Nieuwendijk is er veel parkeergelegenheid.

NIEUWENDIJK • Het winkelplein in Nieuwendijk viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Waar nu het plein ligt, stonden vroeger een aantal huizen en een boerderij. “Piet Kieboom uit Raamsdonkveer heeft deze gebouwen destijds opgekocht”, vertelt Arie van der Stelt, eigenaar van de zaak Groente en Fruit Arie van der Stelt die is gevestigd op het winkelplein. “Deze gebouwen zijn gesloopt en daarvoor in de plaats is deze winkelstraat gekomen.”

Van der Stelt is al sinds de oplevering met zijn zaak te vinden aan het winkelplein. “De realisatie van het plein was in 1997, nu 25 jaar geleden”, zegt hij. Door de jaren heen heeft Van der Stelt verschillende ondernemers zien komen en gaan. Momenteel zijn er vijf ondernemers gevestigd op het plein, die de mensen uit Nieuwendijk en omgeving voorzien van de dagelijkse boodschappen en de nodige service.

Supermarkt Coop is net als Groente en Fruit Arie van der Stelt al 25 jaar te vinden op het winkelplein in Nieuwendijk. “Al zijn ze inmiddels al wel van eigenaar gewisseld”, vertelt Van der Stelt, die zelf de langstzittende ondernemer op het plein is.

Kapsalon Hair, van eigenaresse Erica, is al vijftien jaar een vertrouwd gezicht in de winkelstraat. “Erica werkt nu tien jaar voor zichzelf en viert dit jaar dus ook haar 10-jarig jubileum.”

Uw Slager Schouten verlegde onlangs zijn focus volledig naar Nieuwendijk. “De zaak die zij hier hebben zit er inmiddels ook al weer negen jaar. Tot voor kort hadden zij echter ook nog een tweede winkel in Gorinchem, maar daar zijn ze mee gestopt. De eigenaren willen zich nu volledig focussen op de zaak in Nieuwendijk”, aldus Van der Stelt.

Tot slot is er ook nog bakkerij c.q. shoarmatent op het plein te vinden, namelijk Bakkerij Densa. Zij hebben zich ook pas later op het pleintje gevestigd.

Er is dus een diversiteit aan winkels te vinden in Nieuwendijk, binnen een aantal vierkante meter. Dat is dan ook de kracht van het plein volgens Van der Stelt. “We hebben hier een supermarkt en drie verswinkels. In de meeste nabijgelegen plekken zijn er geen groenteman, bakker én slager in het dorp te vinden. In de meeste plaatsen missen ze vaak minimaal één winkel in deze schakel, maar hier in Nieuwendijk niet. De mensen kunnen hier voor de hele week hun boodschappen doen.”

Een ander groot voordeel, vindt Van der Stelt de parkeergelegenheid op en rondom het winkelplein. “Er is hier een ruime hoeveelheid parkeergelegenheid, dat is ideaal. De mensen kunnen hun auto parkeren en vanuit de middencirkel alle winkels bezoeken. Doordat alle zaken dicht in de buurt liggen, hoeven mensen ook niet veel te sjouwen en de auto constant te verplaatsen”, is Van der Stelt lovend over de winkelstraat. Een ander prijzenswaardig iets is volgens hem, dat de ondernemers goed met elkaar kunnen opschieten en samenwerken. “We gaan op een goede manier met elkaar om en maken elkaar sterker. Ook dat is de kracht van dit winkelplein.”

Doordat het winkelplein dicht bij de snelweg ligt, komen er ook veel klanten van buiten Nieuwendijk voor hun boodschappen naar het plein. Voor deze klanten en uiteraard de trouwe klanten uit Nieuwendijk zelf, wordt er volgende week (4 tot en met 9 april) een speciale actieweek georganiseerd om het 25-jarig bestaan van het plein te vieren.

“De ondernemers vullen deze actie allen op hun eigen manier in. Zo zullen er dingen weg worden gegeven en zijn er mooie kortingen”, vertelt Van der Stelt, die zelf onder andere zakjes met groente en fruit voor 25 cent gaat verkopen. ”Woensdag 6 april is er een speciale kindermiddag op het plein. Van 13.00 tot 17.00 uur worden er ballonnen gevouwen en weggeven en komt de paashaas langs.” Ook komt er een speciaal spandoek bij het winkelplein in Nieuwendijk, om het 25-jarig jubileum te vieren en kenbaar te maken.