Altena, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam gaan samenwerken op veerverbindingen

ALTENA • Wethouder Hans Tanis heeft donderdag 31 maart samen met Joost van der Geest en Theo Boerman, wethouders van respectievelijk gemeente Gorinchem en gemeente Hardinxveld-Giessendam, een samenwerkingsovereenkomst getekend over de veerverbinding tussen de drie gemeenten. De samenwerking gaat over de verbindingen tussen Boven-Hardinxveld – Werkendam – Gorinchem – Sleeuwijk en Gorinchem – Woudrichem – Loevestein – Fort Vuren.

De drie gemeenten zeggen een goede veerverbinding tussen hun oevers van groot belang te vinden. De wethouders geven dan ook aan tevreden te zijn met de samenwerking. “De veerverbinding is een belangrijk vervoersmiddel en daarmee van belang voor onze mobiliteit, economie en toerisme. Dat neemt de komende periode alleen maar toe als er rond onze gemeenten lang aan de weg gewerkt gaat worden. We onderstrepen met deze overeenkomst de samenwerking en zijn daar als drie partijen content mee”.

Elektrische veren

Naast het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gemeenten, ondertekenden gemeente Altena en gemeente Gorinchem ook financiële afspraken rondom de aankoop van twee elektrische veren. Deze zijn in aanbouw en worden naar verwachting begin 2023 door Riveer in de vaart genomen. Met de investering in elektrische veren geven Altena en Gorinchem uitvoering aan duurzaamheidsambities. Daarnaast is het van belang voor de kostenbeheersing van het vervoersmiddel.