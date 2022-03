Loopbaanloket Altena helpt bij loopbaanvragen: vrijdag 1 april eerste spreekuur

WOUDRICHEM • Voor een ieder die op zoek is naar een nieuwe baan of loopbaanvragen heeft, is er het Altena Loopbaanloket. Elke vrijdagochtend in april kan men terecht bij het loket, bij de Bibliotheek op De Werf in Woudrichem.

Bij het Altena Loopbaanloket helpt Monique van Yokoso HR mensen bij het vinden van antwoorden op hun vragen en krijgt een ieder persoonlijk advies. Een afspraak maken kan via bibliotheekaltena.nl of door te bellen naar 085-0401163. De afspraak in de Bibliotheek is gratis.