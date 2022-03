Ten minste vier molens uit Altena doen mee aan wereldrecordpoging

ALTENA • Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars haar 50-jarig jubileum. Het Gilde heeft 2022 daarom uitgeroepen tot ‘het Jaar van de Molenaar’. Op 9 april tussen 11.00 uur en 12.00 uur willen de molenaars die aangesloten zijn bij het Gilde een wereldrecordpoging doen om, in het kader van het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien. Naar verluidt nemen in totaal ongeveer zeshonderd molens deel, in de gemeente Altena doen in ieder geval vier molens mee.

De Witte Molen in Meeuwen, molen De Hoop in Veen, de Vervoorne Molen in Werkendam en de korenmolen De Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg zijn voornemens deel te nemen aan deze recordpoging. De laatstgenoemde molen viert op 1 oktober aanstaande, tijdens de Altenase Molendag, zijn 150-jarig bestaan met een uitgebreide feestdag. Het is dus een dubbel feestjaar voor korenmolen De Twee Gebroeders. “Iedereen is op deze dag welkom op de draaiende molens, waar molenaars bezoekers zullen rondleiden en uitleg geven over de werking van hun molen”, laat de organisatie weten.

Het Gilde van vrijwillige Molenaars werd in 1971 opgericht met de bedoeling het beroep van wind- en watermolenaar voor de toekomst veilig te stellen. De organisatie legt onder meer de focus op de opleiding van molenaars en functioneert daarnaast als belangenvereniging voor haar leden. “Nu, vijftig jaar later, is het een vereniging met zesentwintighonderd leden, waarvan ongeveer vijftienhonderd gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden in opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. Al deze leden zijn actief op één van de nog ongeveer twaalfhonderd in bedrijf zijnde historische molens in ons land. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het ‘Ambacht van Molenaar’ als immaterieel erfgoed.”

De recordpoging op 9 april heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen. Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven, zodat de molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien. Ook in Altena kan de opleiding tot vrijwillig molenaar worden gevolgd, namelijk bij molen-instructeur Sven Verbeek op de molens in Veen en Wijk en Aalburg. “Kom bij interesse gerust eens binnen, eventueel is een snuffelstage of een proefles ook mogelijk.”