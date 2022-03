Na twee jaar eindelijk weer succesvol Open Podium Festival op Altena College

SLEEUWIJK • Na twee jaar afwezigheid was het vrijdagavond 25 maart zover: het Open Podium Festival op het Altena College kon weer gehouden worden.

Ditmaal was de aula omgetoverd tot een prachtige, sfeervolle theaterzaal. Van kleine liedjes als ‘Isn’t she lovely’ tot een verrassende vertolking van het Franse nummer ‘Mourir Demain’, de ruim 220 bezoekers werden getrakteerd op een zeer divers programma. Hierin was ook ruimte voor danstalent. De muzikale begeleiding was in handen van de schoolband. Een fantastische avond waarop veel leerlingen, en enkele docenten, hebben geschitterd.