Wethouder Matthijs van Oosten vindt nieuwe uitdaging bij gemeente Roosendaal

ALTENA • Wethouder Matthijs van Oosten heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Per 9 mei start hij als bestuursadviseur bij de gemeente Roosendaal. Afgelopen najaar gaf Van Oosten al aan zich niet meer beschikbaar te stellen voor het wethouderschap in Altena na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Op dinsdag 26 april neemt Van Oosten afscheid van het college en de gemeenteraad. Met een laatste ‘tour ondernemen’ door het gebied, zegt hij de ondernemers medio april gedag.

Van Oosten geeft aan met plezier terug te kijken op zijn jaren als wethouder in Altena en bij de fusiegemeente Werkendam. “Ik startte in 2011 als commissielid van het CDA, in 2014 kwam ik voor deze partij uit in de gemeenteraad en in 2016 werd ik benoemd tot wethouder. Dit was het begin van een groot avontuur”, aldus de wethouder. “En er is veel gedaan de afgelopen jaren. We hebben een groeiend maritiem cluster, waar hard gewerkt wordt aan de uitbreiding van de haven. Een grote agrarische sector, waar onder meer met het programma Circulair voedselsysteem gewerkt wordt aan de toekomst. Er ligt een visie op Werken in Altena voor de komende jaren. Ik vond het een eer om wethouder te mogen zijn in Altena, en voor de inwoners en ondernemers iets betekend te kunnen hebben”, besluit Van Oosten.

Burgemeester Egbert Lichtenberg bedankt Van Oosten namens het gemeentebestuur van Altena voor de fijne en constructieve samenwerking. “Matthijs wordt bijzonder gewaardeerd in Altena. Hij heeft als wethouder mooie resultaten bereikt voor de inwoners en met name de ondernemers van Altena. Gemeente Roosendaal krijgt een fijne collega in haar midden met veel bestuurlijke ervaring en kennis”, is de burgemeester lovend.