Opnieuw aanhoudingen voor brandstichtingen in Veen rond jaarwisseling

ALTENA • De politie heeft in het onderzoek naar de brandstichtingen in de periode rond de jaarwisseling, de afgelopen dagen opnieuw vier mannen aangehouden. Dat meldt de politie.

Het gaat om drie verdachten uit Altena en een verdachte uit Vianen. De recherche doet verder onderzoek naar hun betrokkenheid bij de autobranden in december in Veen. Na hun verhoor is het viertal weer vrijgelaten, in afwachting van het verdere onderzoek. Vorige week waren al vier personen gearresteerd. Ook deze verdachten zijn na het afleggen van een verklaring weer in vrijheid gesteld.

Onderzoek

‘Het rechercheonderzoek richt zich op de strafbare activiteiten wat betreft de autobranden in de weken voor de jaarwisseling in december 2021. Op het kruispunt in Veen gingen daar circa veertien stookauto’s in vlammen op. De gemeente Altena volgt het strafrechtelijke onderzoek en gaat indien van toepassing bestuursrechtelijke maatregelen nemen en zet zich in om de schade te gaan verhalen’, aldus de politie.

Het in brand steken van geprepareerde sloopauto’s rondom de jaarwisseling in Veen, zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op voor omwonenden en omstanders. Bij het stoken van sloopauto’s wordt ook zwaar illegaal vuurwerk afgestoken en harde muziek afgespeeld. Omwonenden lopen met regelmaat schade op aan hun woningen en ondervinden veel overlast. Ook trekken de autobranden steeds vaker mensen van buiten Veen aan, wat voor ongewenste situaties kan zorgen.