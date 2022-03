Alle kinderen uit groep 7 van De Regenboog geslaagd voor verkeersexamen

NIEUWENDIJK • Op basisschool De Regenboog in Nieuwendijk is er op 29 en 30 maart weer het verkeersexamen afgenomen in groep 7. Het weer werkte mee en voor zowel het theorie-, als het praktijkexamen zijn alle kinderen geslaagd.

‘Daar zijn we reuze trots op’, laat leerkracht Jolanda Jansze weten.