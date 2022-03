Weer muziek- en dichterspodium in Werkendam: dichter Dick Gebuijs te gast

WERKENDAM • Op dinsdag 5 april is er weer een muziek- en dichterspodium op een nieuwe locatie in basisschool Het Baken, aan de Koelemaaier 1 in Werkendam. Er is daar voldoende parkeergelegenheid.

De dichter van de maand is Dick Gebuijs uit Heerlen, een begenadigd dichter en schrijver die veel boeken en bundels op z’n naam heeft staan. De muzikale invulling wordt verzorgd door De Gieser Wildevrouwen, een groep regionaal bekende enthousiaste dames die een mooie muzikale invulling aan de avond zullen geven. Ze treden twee keer op.

Iedereen die zijn of haar gedicht(en) wil voordragen kan zich tot vlak voor de aanvang van de avond aanmelden voor het open podium. Als iemand aarzelt, omdat hij of zij (nog) geen ervaring heeft met voordragen van gedichten, kan Marcel Vaandrager hiermee vooraf helpen. Voor meer informatie: info@marcelvaandrager.nl of www.nederlandsdichterspodium.nl.