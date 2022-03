Opnieuw zorgen over behoud spoedeisende hulppost Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • De gemeente Gorinchem maakt zich opnieuw zorgen over het mogelijk verdwijnen van de spoedeisende hulppost in het Beatrixziekenhuis.

Dat blijkt uit een raadsinformatie, die vorige week verstuurd is door het Gorinchemse gemeentebestuur. Deze raadsinformatiebrief is geschreven naar aanleiding van een brief die minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid eind februari schreef aan de Tweede Kamer, waarin hij aankondigt dat er mogelijk spoedeisende hulpposten moeten verdwijnen om de acute zorg toekomstbestendig te maken.

Krachten bundelen

De kosten lopen uit de hand en medewerkers in de (spoedeisende) zorg zijn overbelast. Door de krachten te bundelen en diverse spoedeisende hulpposten in het land te sluiten, kan de kwaliteit gewaarborgd blijven, zo luidt de opvatting.

Ondanks het feit dat Gorinchem niet bij name genoemd wordt in de brief van minister Kuipers, bestaat de vrees dat het Beatrixziekenhuis haar spoedeisende hulppost kwijt zou kunnen raken. Inwoners uit de regio zouden dan naar ziekenhuizen in Dordrecht of Nieuwegein moeten voor spoedeisende zorg.

Zorg behouden

“Wat ons betreft blijft de acute zorg in het Beatrixziekenhuis behouden voor Gorinchem en de regio”, laat het gemeentebestuur van Gorinchem weten.

De plannen zijn niet nieuw en hebben een lange looptijd. Zo heeft het vorige kabinet al een zogenaamde ‘Houtskoolschets acute zorg’ het licht doen zien. Dat was in het najaar van 2020. Als reactie daarop zijn door de gemeente Gorinchem diverse acties in gang gezet. Ook werd er een handtekeningactie gehouden voor het behoud van de spoedeisende hulp.

“We hebben toen meegedacht in de houtskoolschets van Rivas, waarin in beeld is gebracht hoe wij de netwerksamenwerking in de toekomst zien en waarin we ons aanboden als pilot regio. Tot op heden is een reactie van het kabinet uitgebleven”, aldus burgemeester Melissant in de raadsinformatiebrief.