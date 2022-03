Digitale korting bij veerdienst Riveer vervalt

REGIO • De digitale korting bij Riveer vervalt. In 2019 werd het tarief aan boord verhoogd, maar digitale gebruikers bleven de oude prijs betalen om het gebruik van de Riveer-app te stimuleren.

Vanaf 15 april 2022 worden de tarieven weer gelijk getrokken met de tarieven die gelden als er aan boord een kaartje gekocht wordt.

Een andere wijziging die voor alle gebruikers geldt, is dat de dagkaart die voorheen alleen binnen de Vestingdriehoek (Gorinchem-Woudrichem-Loevestein-Fort Vuren) geldig was, voortaan te gebruiken is op alle voet- en fietsveren van Riveer. Dit maakt het voor gasten extra voordelig en aantrekkelijk om in het gebied tussen Slot Loevestein en de Werkendamse Biesbosch te hoppen.

Is er een dagkaart voor 15 april gekocht en nog niet gebruikt, dan is deze in heel 2022 nog te gebruiken.

Meer informatie: www.riveer.nl.