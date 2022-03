‘Beeldbepalende’ bomen bij Hof Albrecht in Werkendam niet gekapt

WERKENDAM • Het college van burgemeester en wethouders heeft schriftelijke vragen van de SGP beantwoord over de bomen bij het appartementencomplex ‘Hof Albrecht’ in Werkendam, dat in aanbouw is.

De SGP stelde bij de schriftelijke vragen aan het college, dat alle appartementen welke hun zicht op De Graaff hebben problemen ondervinden van de aanwezige bomen. Volgens het college is er echter geen sprake van een ongewenste situatie. ‘Zoals wij het nu beoordelen, met het snoeiplan dat voor de bomen is opgesteld, gaan wij er van uit dat de bomen te handhaven zijn zonder dat ze onevenredige hinder opleveren voor de toekomstige bewoners van het appartementengebouw’, schrijft men.

Wel is de kopers toegezegd na oplevering van de bebouwing de situatie opnieuw te bekijken. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning is er geen rekening gehouden met belemmering van de bomen voor de eisen rondom daglicht volgens het Bouwbesluit, omdat dit volgens het college niet vereist is.

De SGP vroeg de gemeente om de bomen zover te snoeien, dat ze geen belemmering meer vormen voor het nieuwe gebouw. Het college geeft aan dat de bomen reeds één keer grof zijn gesnoeid en deelt een toezegging aan de toekomstige bewoners. ‘Er is toegezegd dat we de bomen om de twee jaar snoeien aan de zijde van de woningen. De onderbeplanting wordt ook om de twee jaar gesnoeid, waarbij de eerste keer gepland is voor de oplevering van het gebouw in het voorjaar van 2023.’

Het college ziet op dit moment geen aanleiding om de ‘beeldbepalende’ bomen te kapen. ‘Overigens hebben we ook laten onderzoeken door een gespecialiseerd bureau of de bomen te verplaatsen zijn. Dat blijkt echter technisch gezien niet mogelijk te zijn’, stelt het college.