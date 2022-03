College beantwoordt vragen over jaarwisseling: nog geen schade verhaald

ALTENA • Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de schriftelijke vragen die de SGP gesteld heeft, over het verloop van de jaarwisseling. Het college geeft onder andere te kennen dat er nog geen schade, die is ontstaan tijdens de jaarwisseling, op de daders verhaald is.

‘De schade kan onder andere verhaald worden zodra iemand zich voor de rechter moet verantwoorden. Op dat moment voegt de gemeente zich in het strafproces als benadeelde. Ook kan er schade worden verhaald via een civiele procedure. Hier is op dit moment (nog) geen sprake van’, laat het college weten op de vraag bij hoeveel personen en voor welk bedrag er schade is verhaald.

De SGP merkte op dat er tijdens de jaarwisseling aanhoudingen zijn verricht en wilde weten om hoeveel personen het ging. ‘De preventieve last onder dwangsom is tweemaal ingezet, daarnaast is er ook een preventieve last onder bestuursdwang ingezet. In totaal zijn er rondom de jaarwisseling vijf aanhoudingen verricht. In niet alle gevallen is een preventieve last onder dwangsom ingezet omdat dit niet mogelijk was’, geeft het college als antwoord.

In de raadsinformatiebrief over het verloop van de jaarwisseling stelde het college dat er sprake was geweest van een ‘doorgaans gemoedelijke sfeer’. De SGP vroeg zich af of deze opmerking recht deed aan de mensen die tijdens de jaarwisseling in grote angst afwachten tot het geweld op straat is geluwd. ‘Met deze opmerking is niet getracht iets af te doen aan de angst en gevoelens die bij sommige inwoners leven. Deze zijn bij ons bekend en daar is oog voor’, aldus het college.

Het is bij het college bekend dat er door de jaarwisseling ook schade is in het private domein. Men kan echter geen uitsluitsel geven over de omvang van deze schade, waar de SGP om vroeg. ‘De precieze omvang van deze schade is bij ons niet bekend.’