Stichting Hop van Altena op zoek naar locaties voor hophof

ALTENA • Stichting Hop van Altena is ook dit jaar weer opzoek naar locaties waar een hophof is historische stijl aangelegd- én onderhouden kan worden.

Hop van Altena heeft als doel de middeleeuwse hopteelt in Altena, als vergeten immaterieel erfgoed, weer zichtbaar te maken in het landschap. Eeuwen lang hebben de hoge hopstaken, in en rond de 21 kernen van Altena, het cultuurlandschap gedomineerd. Ook de hopteelt zelf behoort tot het historisch DNA van de streek.

De stichting helpt de eigenaar/initiatiefnemers aan materiaal en hopplanten, als blijkt dat er voldoende anderen zijn (bijvoorbeeld omwonenden) die mee willen helpen met het onderhouden van zo’n hophof. De jaarlijkse oogst was vroeger een waarlijk streek gebeuren waar jong en oud meehielp. Want de hopbellen verwelken snel en moeten dus zo snel mogelijk met de hand geplukt en daarna gedroogd worden. Na afloop werd de hoppluk feestelijk afgesloten.

De formule van het Hophoven-project is dat als de hophoven voldoende hop produceren, zij de daarvan gebrouwen bier zelf kunnen gaan verkopen. Uit de opbrengst daarvan dient het hophof onderhouden te worden. Mocht er dan nog geld overblijven dan dient dat besteed te worden aan activiteiten ten behoeve van de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door een hopoogstfeest te organiseren.

Naast buurten en wijken melden zich ook ook steeds meer toeristische ondernemingen aan. Stichting Hop van Altena is hard bezig om het eiland van Altena als hét hopeiland van Nederland te positioneren. Door het sterk opkomend biertoerisme blijken steeds meer mensen bereid te zijn om de hop in Altena te komen plukken.

Hop van Altena zoekt met name locaties in de kernen Uitwijk, Veen, Waardhuizen en Werkendam. Maar ook andere locaties zijn welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@hopvanaltena.nl of door te bellen of appen naar 06-53206099.