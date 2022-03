Fancy fair Talentenschool de Almgaard en Hoppas voor Oekraïne groot succes

ALMKERK • Zon, gezellige muziek, lachende kinderen en veel ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. De fancy fair die Talentenschool de Almgaard in samenwerking met Hoppas zaterdag heeft georganiseerd, om geld op te halen voor de slachtoffers in Oekraïne, was een groot succes.

Voor Het Verlaat in Almkerk stonden kramen met zelf geknutselde spullen, bloemen en pannenkoeken. Kinderen konden worden geschminkt. Er was een heuse poppendokter aanwezig die kapotte knuffels en poppen kon opknappen. Vermoeide voeten? Een voetmassage was mogelijk en ook saaie nagels konden worden voorzien van een mooi kleurtje. Een vieze auto kon in de eigen wasstraat worden gewassen.

Leerlingen deden hun uiterste best om als levend standbeeld de mensen te entertainen en ook jonge muzikanten lieten hun kunsten zien. Voor kinderen die toch nog wat energie kwijt moesten, was zelfs een springkussen geregeld. Terwijl de markt in volle gang was, werd er op de achtergrond door heel veel kinderen een sponsorloop gelopen gedurende maar liefst een half uur lang. De kinderen hebben heel hard hun best gedaan. De bovenbouw liep ondertussen door Almkerk, om de straten van het dorp schoon te maken. Zelfs daar werd aan gedacht.

Het eindbedrag van de fancy fair is nog niet bekend, maar dat men blij zal worden van de opbrengst al wel.