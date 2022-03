MamaCafé Altena weer van start: ‘We willen een ontmoetingsplek zijn’

WOUDRICHEM • Na maanden waarin ontmoetingen niet mogelijk waren, opent het MamaCafé Altena op woensdag 6 april van 9.30 tot 11.30 uur opnieuw haar deuren. “Het is fijn om elkaar na zo’n lange tijd weer te spreken”, legt Suzan van Velthoven, één van de initiatiefnemers, uit.

Ruim zeven jaar geleden startte het MamaCafé bij lunchroom ‘n Tikkie Anders in Sleeuwijk. Met de heropening van de horeca en de bijbehorende beperkingen, besloot de organisatie de bijeenkomsten te verplaatsen naar Kinderopvang Buitengewoon in Woudrichem. “Wat heel fijn is aan deze nieuwe plek, is dat het echt gericht is op kinderen”, vertelt Suzan. “Daardoor durven de aanwezige moeders de kinderen vaak iets makkelijker los te laten en hebben ze de tijd om met de andere ouders en professionals in gesprek te gaan. Er lopen altijd pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Buitengewoon rond, die de kinderen vermaken.”

Dat het MamaCafé specifiek zo genoemd wordt, betekent overigens niet dat vaders en andere opvoeders er niet welkom zijn. “Die zijn juist ook welkom”, legt Suzan uit. “Tot nu toe kwamen er alleen moeders en een enkele keer een oma. We hebben destijds voor de naam gekozen, omdat de partners na de komst van een kind vaak weer sneller aan het werk gaan en zij minder tijd hebben om dit op te pakken. We willen een ontmoetingsplek zijn waar alle ouders terecht kunnen met vragen over het ouderschap en waar ze een stukje herkenning kunnen vinden.”

Suzan vindt het vooral belangrijk dat ouders met elkaar kunnen delen waar ze tegenaan lopen. “Ze zeggen weleens: ‘It takes a village to raise a child.’ Vroeger hadden de mensen een eigen kring van mensen om zich heen. Een eigen ‘village’ van mensen, waarmee je kon overleggen en waarbij je dingen kon afkijken. Het MamaCafé biedt een stukje ‘village’ op een moderne manier.”

Tijdens de bijeenkomsten schuiven geregeld gastsprekers aan. “We proberen eigenlijk altijd wel iemand uit te nodigen. Dat kan iemand zijn die zich speciaal richt op de babytijd, zoals een lactatiekundige, een draagdoekconsulent, een babytaaltrainer of een babycoach, maar dat kan ook iemand zijn die zich richt op het opgroeiende kind. Zo is er al een aantal keren een dame geweest die uitleg geeft over kindertekeningen en tijdens de laatste bijeenkomst voor de stop was er iemand van de bibliotheek om iets te vertellen over Boekstart. En eigenlijk schuift er ieder jaar wel een orthopedagoog of iemand van het consultatiebureau aan.”

Suzan hoopt de komende tijd meer nieuwe moeders in het MamaCafé te zullen zien. “We hopen dat de dames die in de afgelopen twee jaar zwanger zijn geraakt, het MamaCafé nu ook gaan vinden. De afgelopen periode is voor hen ook niet makkelijk geweest. En zij zullen de erkenning en herkenning vast erg op prijs stellen.”