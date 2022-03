Zenzi van Berchum van Werkendamse kapsalon Serendipity genomineerd voor Coiffure Award

WERKENDAM • Haarstylist Zenzi van Berchum, van kapsalon Serendipity uit Werkendam, is genomineerd voor de de Coiffure Award 2022. Al dertig jaar lang is de Coiffure Award hét topevent in de kappersbranche, dat ook bij de consument grote bekendheid geniet.

De genomineerden van de dertigste editie van de Coiffure Award zijn inmiddels bekend, waaronder dus ook Van Berchum. Zij is met negen andere haarstylisten genomineerd in de categorie Heren Zuid. Deze week hebben de genomineerden te horen gekregen dat hun gedrevenheid, creativiteit en toewijding ervoor hebben gezorgd dat ze in de race zijn voor één van de dertien prestigieuze Coiffure Awards. De jubileumeditie van het bekende gala, en uiteraard de uitreiking, vindt op zondagavond 15 mei plaats in Studio21 in Hilversum. Het gala wordt gepresenteerd door Dionne Stax.

De jurering van de inzendingen vond in drie fases plaats. De persjury, bestaande uit 21 redacteuren, journalisten en beauty editors van toonaangevende bladen, beoordeelde als allereerste de inzendingen. Zij kozen de genomineerden en winnaar voor de Pers Award. Als tweede beoordeelde een veertien koppige Nederlandse vakjury bestaande uit haar- en beauty specialisten de inzendingen. Voor de Schwarzkopf Hair Color Technician vond een aparte jurering plaats. Tot slot namen tien Britse topkappers de taak van de laatste jury ronde op zich.

De Coiffure Award, die in 1992 is opgezet door Schwarzkopf Professional en Coiffure Media, streeft ernaar de kappers-branche naar een hoger niveau te brengen en zet zich in voor de promotie van de kapper. Alle aandacht gaat uit naar het vakmanschap dat de kappers met veel passie laten zien. Op zondag 15 mei vindt het dertigste gala van deze onafhankelijke haarmode fotografiewedstrijd plaats in Studio21 in Hilversum. Hier zal naast de dertien Coiffure Awards, ook de meest begeerde prijs onder Nederlandse kappers wordt uitgereikt: de Hairdresser Of The Year. Daarnaast wordt de ANKO Ondernemers Award overhandigd.