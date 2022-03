Paasconcert met kruis van The Passion in Heusden: ‘Alles komt goed’

REGIO • Protestantse Gemeente Heusden organiseert op zaterdag 2 april een paasconcert. Dit doen zij met gospelkoor ‘Forever Worship’ en de bijzondere aanwezigheid van het ‘Passion-kruis’. Het concert wordt door de coronapandemie voor het eerst in twee jaar georganiseerd en heeft als thema ‘Alles komt goed’.

Het concert in de Catharijnekerk wordt georganiseerd door een missionaire werkgroep. Dennis van Roosmalen uit Veen is één van de drijvende krachten. “’We organiseren regelmatig activiteiten waarbij iedereen welkom is, kerkelijk meelevend of niet, uit Heusden en daarbuiten”, vertelt hij. De eerstvolgende activiteit, het paasconcert, wordt gehouden om mensen een hart onder de riem te steken na de coronapandemie. “Het thema ‘Alles komt goed’ was een vervolg op de afgelopen twee jaar. Er is heel veel gebeurd en wij hebben er vertrouwen in dat het weer goed gaat komen”, legt Van Roosmalen uit.

“Op 2 april is ook het kruis van The Passion aanwezig in de kerktuin. Hier kunnen mensen stille tijd nemen, bidden, een kaartje schrijven etc. Net waar mensen een goed gevoel bij hebben.” De opbrengst van het concert gaat volledig naar het goede doel: ‘Samen in actie voor Oekraïne’ van Kerk in Actie. Tickets kunnen besteld worden via de website www.zingenindekerk.nl. Vanaf 2 april start in de kerk ook het programma ‘Op weg naar Pasen’. Zo worden er onder andere paaswandelingen georganiseerd, vanaf 9 april. Hier kan een ieder aan deelnemen.