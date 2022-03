Leden van Fotoclub ImageTotaal kiezen foto van de maand februari

• De Historische Stadshaven in Woudrichem.

ALTENA • Leden van Fotoclub ImageTotaal kozen bovenstaande foto, als foto van de maand februari.

De foto is gemaakt door Annemieke Slager uit Sleeuwijk. “Deze prachtige luchten boven de Historische Stadshaven in Woudrichem verrasten mij. Ik ben blij dat het met mijn smartphone lukte om dit schilderachtige havengezicht vast te leggen”, zegt Slager.

Aanleiding voor deze foto was onder andere de lezing voor de leden over smartphone fotografie, op de bijeenkomst van ImageTotaal in februari.