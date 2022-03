Loting geeft AltenaLokaal uiteindelijk duidelijkheid: Van den Herik ziet af van zetel

ALTENA • Maandagochtend stond er tijdens de openbare zitting van het Centraal Stembureau een loting op het programma. Twee kandidaten van AltenaLokaal kregen tijdens de verkiezingen 225 stemmen, waarmee beiden aanspraak maakten op een plek in de gemeenteraad.

Omdat er echter nog maar één zetel te verdelen was, moest door middel van loting bepaald worden wie de plek in de gemeenteraad mag innemen. Burgemeester Egbert Lichtenberg verrichte de loting, onder toeziend oog van leden van het Centraal Stembureau en een vertegenwoordiger van AltenaLokaal. Bij de de loting waren John Bakker en Corné van den Herik, de mannen om wie het ging, niet fysiek aanwezig. Van den Herik kwam als ‘gelukkige’ uit de koker en mocht daarom plaatsnemen in de raad. Hij heeft maandagavond echter aangegeven af te zien van zijn zetel, waardoor Bakker alsnog in de raad komt.

Tijdens de zitting werd ook de definitieve verkiezingsuitslag vastgesteld. Zo werd duidelijk dat er in totaal vijf kandidaten in de raad komen, doordat zij voldoende voorkeurstemmen kregen tijdens de verkiezingen. Het betreft Claudia Schippers-Heijmans (206 stemmen) en Arie-Pieter Verdoorn (221 stemmen) van het CDA, Ruben Siland (430 stemmen) en John Bakker (225 stemmen ) van AltenaLokaal en Marloes Hofstede (278 stemmen) van Progressief Altena. Deze raadsleden voldoen aan de voorkeursdrempel (203 stemmen) en kregen meer voorkeurstemmen dan andere kandidaten van dezelfde partij.

Namens het CDA komen behalve de eerder genoemde kandidaten, vooralsnog, de volgende kandidaten in de raad: Roland van Vugt, Otto van Breugel, Tineke Zaal-Van der Steen, Arno Bouman, Wendy van Ooijen-van Breugel en Gerard Vos. AltenaLokaal levert verder de volgende kandidaten: Philip den Haan, Shah Sheikkariem, Jasper Berm en Jenneke Rochat.

Theo Meijboom, Corné van Gammeren, Arjan Versluis, Peter Noordergraaf en Henri de Raad, nemen plaats namens de SGP. Voor Progressief Altena zijn dit verder Christian Alderliesten, Anne-Wil Maris en Rieka Verbeek-Vos. Namens de ChristenUnie komen Anne Duizer, Hennie Schermers, Wijnand van der Hoeven en Kees Nieuwenhuizen in de raad. Bij de VVD zijn dit Pim Bouman en Jan Kolff. Vrije Volkspartij Altena levert Henno Timmermans en Wim Verbaarschot.