Gemeente organiseert ontwerpwedstrijd voor Marianne Vos-tafel

• Marianne Vos tijdens de onthulling van een WK-tafel in Genderen in 2014.

ALTENA • In samenwerking met het Willem van Oranje College organiseert de gemeente een ontwerpwedstrijd voor een Marianne Vos-tafel.

In januari werd Vos wereldkampioen veldrijden. Daarom wordt ergens in Altena een WK-tafel geplaatst. Het blad hiervan wordt gemaakt op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Scholen in Altena worden uitgedaagd een ontwerp te maken voor de opdruk van het tafelblad. ‘Het leukst is dat alle leerlingen een ontwerp maken. Het winnende ontwerp wordt dan namens de school ingestuurd. Per school mag dus slechts één ontwerp worden ingediend’, laat de gemeente weten.

De Marianne Vos-tafel zal worden geplaatst bij de winnende school. De onthulling wordt door de wereldkampioene zelf gedaan. Ontwerpen kunnen tot 21 april worden opgestuurd naar het Willem van Oranje College. T.a.v. H. van Noorloos, Perzikstraat 7, 4261KC, Wijk en Aalburg.