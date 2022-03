Flessenactie op basisschool de Peppel en de Bolderik voor Oekraïne

• Er is al veel geld opgehaald.

HANK • Basisschool de Peppel in Dussen en Basisschool de Bolderik in Hank hebben een flessenactie gedaan om geld in te zamelen voor Giro555.

De kinderen wilden ook een steentje bijdragen voor de mensen in Oekraïne en hebben samen enorm veel flessen opgehaald. Naast de flessenactie hebben familieleden en bekenden van de leerlingen van de Bolderik ook kleine donaties gedaan. Op de Peppel wordt de actie komende week nog voortgezet met de kluskaart van de vastenactie. De Bolderik heeft een bedrag opgehaald van 801,75 euro. De Peppel heeft tot nu toe 267,35 euro bij elkaar gespaard.