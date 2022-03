Kerken in Genderen bundelen krachten: ‘Al is het maar voor een uurtje in de week’

GENDEREN • De Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk van Genderen zetten zich samen in om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in het dorp. Afgelopen vrijdag en zaterdag is er bij alle zevenhonderd huisadressen een flyer bezorgd om de inwoners warm te maken hun huis open te stellen.

Een kerngroep van negen mensen is opgestart om alles te organiseren en te coördineren. Behalve de negenkoppige kerngroep hebben zich ook een heleboel vrijwilligers gemeld om een steentje bij te dragen.

Banden met Oekraïne

Het echtpaar Dick en Bernike van Mersbergen hebben banden met Oekraïne. Bij hen ontsproot de dringende behoefte om te helpen. “We willen iets doen. Dick begeleidt teelttechnisch een boerderij in Oekraïne, vlakbij Lviv aan de Poolse grens. We hebben er dus contacten en zijn er van heel dichtbij betrokken”, vertelt Bernike van Mersbergen. Na een oproep in de kerk is de bal gaan rollen en werd het in een breder verband getrokken. “Daarom hebben we als beide kerken in Genderen de krachten gebundeld. We kunnen dit niet alleen en hebben het verlangen het met het hele dorp te doen”, vervolgt Bernike.

Een kerngroep was snel gevormd. Tientallen vrijwilligers willen helpen. “We willen praktisch aan de gang”, vult Bianca van den Beek ook lid van de kerngroep aan. “Na het flyeren zijn er al een heleboel toezeggingen gedaan voor opvang. Al voor meer dan veertig vluchtelingen is er onderdak in het dorp beschikbaar gesteld.”

Bernike en Bianca beseffen dat het niet voor iedereen mogelijk is om vluchtelingen in huis te nemen. “Men kan op allerlei manieren meehelpen”, zeggen de twee kerngroepleden. Zo kan bijvoorbeeld als chauffeur gefungeerd worden, geholpen worden bij het invullen van formulieren, het begeleiden naar de dokter of ziekenhuis, activiteiten organiseren of als achterban fungeren voor de gastgezinnen.

“Het doel is dat de vluchtelingen veelal zelf hun dag invullen met onze hulp en begeleiding. Alles zullen we in overleg met en volgens de richtlijnen van de gemeente Altena proberen te doen.” Iedereen en alles is welkom om het project in goede banen te leiden, onderstreept Bianca. “Al is het maar voor een uurtje in de week.”

Via contacten in de Oekraïne wordt vernomen wanneer er voor opvang gezorgd moet worden “Er is contact met iemand die in Polen zijn vakantiehuis als doorloophuis heeft geopend en er is contact met een dominee die zijn kerkelijke gemeente wil evacueren.” Komend weekeinde worden al de eerste vluchtelingen in Genderen verwacht. Voor de eventueel op te vangen kinderen is er al contact geweest met de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie: Dick van Mersbergen (06 23026600), Bernike van Mersbergen (06 42672801) of mailen naar hulpgenderen@gmail.com. Een financiële bijdrage kan op NLRABO 0150 652 585 t.n.v. St Make The Difference (omschrijving HulpGenderen-Oekraïne)

Gemeente Altena

Inwoners van Altena die ook graag iets willen betekenen voor Oekraïense vluchtelingen, kunnen op de website van gemeente kijken voor informatie hierover. Genderen zet zich in voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Komend weekeinde worden al de eerste vluchtelingen verwacht.