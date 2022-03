Felicitatiebezoek aan diamanten echtpaar Piet en Lia Van Ballegooijen-Van Krimpen.

WERKENDAM • Burgemeester Egbert Lichtenberg bracht op donderdag 10 maart een felicitatiebezoek aan het echtpaar Van Ballegooijen-van Krimpen.

Piet en Lia waren op zondag 6 maart 60 jaar getrouwd en vierden dit diamanten huwelijk vorige week donderdag. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in Meeuwen, in oktober 1956, en trouwden in 1962. Het echtpaar richtte na hun huwelijk de succesvolle modezaak Van Ballegooijen Modes op.

Piet, die opgroeide als bakkersknecht, had al ervaring met de verkoop van kleding. Na het bezorgen van brood, stapte hij op veertien jarige leeftijd op de fiets om te venten. Met koffers vol sokken, steunkousen en wollen ondergoed trok hij van deur naar deur. Omdat Piet niet zijn hele leven wilde venten, richtten Piet en Lia in hun huurhuis aan de Zuideveldlaan in Dussen acht vierkante meter winkel in. Het verhaal is verder bekend; Van Ballegooijen Modes, het levenswerk van Piet en Lia, groeide uit tot een succesvolle modewinkel van meer dan 1500 vierkante meter.

Piet en Lia zijn gezegend met vijf kinderen. De gehandicapte oudste zoon van het echtpaar overleed in 2015. Om het 60-jarige huwelijksjubileum te vieren stond er voor donderdagavond een uitje, met kinderen en kleinkinderen, naar De Koppelpaarden in Dussen op het programma voor het echtpaar.