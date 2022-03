Altena College doneert voor Oekraïne: ‘Ik vond de beelden van dat kinderziekenhuis heftig’

SLEEUWIJK • Julie Kruikemeijer uit Sleeuwijk en Lauren Westerlaken uit Dussen zijn net op tijd met het doneren van twee pakken pasta voor de inzamelingsactie voor Oekraïne. In de hal van het Altena College staan al 47 dozen te wachten om ingeladen te worden door GAIN, de hulpverleningsorganisatie in Sleeuwijk.

“Onze vriendin is ziek en ze had de pasta in haar kluisje gelegd. Ze vroeg ons om het nog snel te doneren. Zelf hebben we thuis ook al spullen geschonken via de kerk. Op TV vond ik vooral de beelden van dat kinderziekenhuis heftig, echt zo zielig”, zo vertelt Lauren in de hal van de school. Docente Leefstijl en Duurzaamheid Diede Vreeswijk is blij met de donatie. “Ik merk echt dat leerlingen bang zijn dat de oorlog ook hier komt, ze zitten niet lekker in hun vel”.

Ze nam het initiatief voor de inzamelingsactie op het Altena College via GAIN. “We hebben alle ouders en leerlingen gemaild om te doneren. Via GAIN hadden we een lijstje gekregen van producten.” Bij de supermarkt haalde ze dozen op, ook de conciërges op school assisteerden bij het sorteren van alle hulpgoederen. Ze is blij verrast met de vele giften. In de 47 dozen zitten veel hygiënische producten zoals tandpasta, luiers en tampons. Maar ook bloem, rijst en blikken soep. Niet iedere leerling heeft een donatie geschonken, enkele laten weten dat ze nog niet wisten van de inzamelingsactie. Over de oorlog zelf hebben ze wel een mening. “Heel dom.” Sam uit Almkerk schonk tandpasta, tandenborstels en rijst, hij geeft wel toe dat die betaald zijn door zijn ouders.

Vrijdagmiddag werden de dozen met een busje opgehaald door GAIN. Diede Vreeswijk trommelt snel enkele leerlingen op om de dozen in te laden. Chauffeur Henk Noppe laat weten dat het op de inzameling locatie van GAIN in Sleeuwijk een ‘mierennest’ is. “Normaal werken we met drie of vier vrijwilligers, nu zijn dat er twintig. Bijna dagelijks rijdt een vrachtwagen met 25 ton hulpgoederen naar de grens met Oekraïne. We krijgen heel veel spullen, die worden allemaal gesorteerd bij ons. Maar we krijgen ook geld om het vervoer te bekostigen, heen en terug kost dat toch zo’n drie- tot vierduizend euro per keer. Prachtig wat de school heeft gedaan, dit is toch voor een paar duizend euro aan spullen.” Als de dozen ingeladen zijn wordt de achterklep gesloten en zwaait Diede Vreeswijk snel de chauffeur nog even uit.