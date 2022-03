De Zonnebloem afdeling Werkendam weer gestart met activiteiten

WERKENDAM • De Zonnebloem afdeling in Werkendam is weer gestart met het organiseren van activiteiten. Op dinsdagmiddag 15 maart hebben de gasten genoten van een heerlijke, goed verzorgde high tea in d’Altenaer.

‘Wat hebben we hier naar verlangd en wat was het fijn en gezellig om weer bij elkaar te zijn’, laat de organisatie weten. ‘Dreigt u door een lichamelijke beperking of ouderdom in een isolement te raken, of kent u iemand die tot deze doelgroep behoort? Meldt u aan of geef het door, u bent van harte welkom’, roept men op. ‘De Zonnebloem organiseert leuke activiteiten in en buiten Werkendam en bezoekt u thuis.’

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Florie Ruijtenberg, via telefoonnummer 06-12097936 of per mail: aadflorie@ziggo.nl.