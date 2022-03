Dream Well uit Werkendam produceert 110 boxsprings voor Oekraïense vluchtelingen

WERKENDAM • De uit Rusland afkomstige Alissa werkt bij Dream Well in Werkendam met liefde aan de productie van 110 boxsprings. Samen met haar collega’s maakt zij comfortabele bedden voor Oekraïense vluchtelingen die in Emmeloord opgevangen worden.

Dream Well uit Werkendam is een bekende producent van hoogwaardige slaapsystemen voor cruiseschepen en hotels. Eigenaren Frans en Marcel van der Linden zijn blij een steentje bij te kunnen dragen aan de opvang van vluchtelingen die huis en haard hebben moeten verlaten.